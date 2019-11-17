Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Сербия и Украина встречаются в последнем 8-м туре квалификации на Чемпионат Европы-2020. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Сербия – Украина на "Футбол 24", стартует в 16:00 по киевскому времени. Команда Шевченко уже забронировала себе место на Евро-2020, а вот хозяевам нужно чудо. Сербы квалифицируются на Чемпионат Европы только в том случае, если победят сами, а Португалия в параллельной игре не сможет обыграть Люксембург на выезде. Украинцы, к слову, выиграли все 4 своих матча против "белых орлов", в которых не пропустили ни одного гола (общая разница 10:0), но это их первый визит в Сербию – раньше играли либо дома, либо на нейтральном поле.

Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-ю корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

Украина: 12. Андрей Пятов (к) – 21. Александр Караваев, 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 16 Виталий Миколенко – 5. Сергей Сидорчук – 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков – 9 Роман Яремчук

Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 6. Артем Шабанов, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 13 Владимир Шепелев, 14 Виталий Буяльский, 17 Евгений Шахов, 18 Роман Безус, 19 Сергей Болбат, 23 Андрей Лунин.

Сербия: Райкович – Никола Максимович, Миленкович, Коларов (к), Родич – Гудель, Неманья Максимович – Тадич, Льяич, Радоньич – Митрович

Сербия – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 17 ноября 2019 – отбор Евро-2020