Збірна України зіграє проти Сербії в рамках 10-го туру кваліфікації на Євро-2020. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч відбору до Євро-2020 Сербія – Україна відбудеться 17 листопада в Белграді на стадіоні Райко Мітіч. Початок гри о 16:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Сербія – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2020

Збірна України їде на Балкани аутсайдером – букмекери вважають, що "синьо-жовтим" не вистачить мотивації на останній тур відбору. Фахівці контори Marathon Bet перемогу України оцінюють солідним коефіцієнтом 4.65. На виграш сербів пропонують поставити за 1.8, а на нічию – за 3.94.

Перший матч з Сербією завершився розгромом на Арені Львів – підопічні Андрія Шевченка відвантажили супернику 5 голів, не пропустивши жодного. Ще одна "суха" перемога України над сербами оцінюється в 6.85. У Белграді не очікують зливи голів. На тотал більше 3,5 дають коефіцієнт 2.99, тоді як на відповідний тотал менше – 1.37.

Нагадаємо, що збірна України достроково гарантувала собі перше місце в групі В та вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2020. За 7 матчів кваліфікації "синьо-жовті" пропустили лише 2 голи: від Люксембурга та пенальті від Роналду. Сербія ж продовжує боротьбу за друге місце – балканцям потрібно перемагати Україну та сподіватися на помилку Португалії в останньому турі.

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