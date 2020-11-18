Сербия в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА принимает Россию. Стартовые составы и ссылка онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Сербия – Россия начнётся в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на OLL.tv, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Матч имеет архиважное значение для россиян. В случае поражения или ничьи подопечные Станислава Черчесова рискуют потерять не только первую позицию в группе В2, но и место во второй корзине при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Сейчас у них восемь очков – столько же имеет Венгрия, а у Турции на два зачётных балла меньше.

Сербия, в свою очередь, на три пункта отстаёт от турок и ещё имеет шансы сохранить прописку в дивизионе В, поэтому сегодня команде Любиши Тумбаковича нужна только победа. Тем более, что фанаты требуют компенсации за провал отбора к Евро-2020.

Стартовые составы

Сербия:

Россия:

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