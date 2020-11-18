Матч 6-го туру Ліги націй УЄФА Сербія – Росія розпочався о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на OLL.tv, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Матч має архіважливе значення для росіян. В разі поразки або нічиї підопічні Станіслава Черчесова ризикують втратити не тільки першу позицію у групі В3, а й місце у другому кошику при жеребкуванні кваліфікації до ЧС-2022. Нині у них вісім очок – стільки ж має Угорщина, а у Туреччини на два залікових бали менше.

Сербія, своєю чергою, на три пункти відстає від турків і ще має шанси зберегти прописку в дивізіоні В, тож сьогодні команді Любіші Тумбаковіча потрібна лишень перемога. Тим паче, що фанати вимагають сатисфакції за провал відбору на Євро-2020.

Стартові склади

Сербія:

Росія:

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