Бывший игрок сборной Украины и Спартака Андрей Дикань высказался о поддержке сборных Украины и России, если команды встретятся на футбольном поле.

"Я буду болеть за футбол. За футбол, за друзей, почему бы нет. Если будет играть Пятов на воротах, а там Гильерме – в любом случае буду болеть за Пятова.

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Если другой вратарь будет в воротах России? Беленов Александр. Также друг. Буду болеть и за того вратаря, и за этого вратаря.

Если Дзюба будет бить пенальти Пятову, то болеть буду за Андрея. Если Дзюба будет бить пенальти украинскому вратарю, с которым я не знаком? Вы меня все равно провоцируете. За вратаря я буду болеть. Я болею за вратарей, потому что я из этой кухни", – сказал Андрей Дикань в комментарии Youtube-каналу Stargorod Sport.

Заметим, Дикань в 2010-2012 годах вызывался в сборную Украины, большую часть карьеры вратарь провел в российских клубах. Сейчас Андрей входит в тренерский штаб Металла, который возглавляет Александр Кучер.

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