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Сербия – Бразилия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

26 июня 20:27 40 Читати українською
Сербия – Бразилия: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Сербия – Бразилия: прогноз на матч ЧМ-2018

Сербия и Бразилия встретятся 27 июня в Москве на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Сербия – Бразилия состоится на московской Открытие Арене 27 июня в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Сербия – Бразилия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill считают сборную Бразилии безусловным фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "селесао" составляет 1,53. Возможный триумф сербов оценивается баллом 5,80, а ничья – 4,20.

Похожие коэффициенты предлагают и австрийцы из Bwin. На победу бразильцев в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018 коэффициент составляет 1,50. Потенциальный успех сербской национальной оцениваются баллом 6,50, ничейный итог – 4,33.

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Ранее стало известно, что бразильцы Данило и Дуглас Коста пропустят матч против Сербии из-за травм. Кроме этого, бразильский бар пообещал посетителям приятный бонус за каждое падение форварда пентакампеонов Неймара.

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия
до матча
9
час
:
16
мин
Бразилия
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бразилия Бразилия Сербия Сербия Сербия - Бразилия
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