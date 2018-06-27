Сербія – Бразилія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Сербія і Бразилія зустрінуться 27 червня в Москві на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Сербія – Бразилія відбудеться на московській Відкриття Арені 27 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Сербія – Бразилія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають збірну Бразилії безумовним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "селесао" складає 1,53. Можливий тріумф сербів оцінюється балом 5,80, а нічия – 4,20.

Схожі коефіцієнти пропонують і австрійці з Bwin. На перемогу бразильців у заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 коефіцієнт становить 1,50. Потенційний успіх сербської національної оцінюються балом 6,50, нічийний підсумок – 4,33.

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Раніше стало відомо, що бразильці Даніло та Дуглас Коста пропустять матч із Сербією через травми. Крім цього, бразильский бар пообіцяв відвідувачам приємний бонус за кожне падіння форварда пентакампеонів Неймара.