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Сербія – Бразилія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

09:48 152 Читать на русском
Сербія – Бразилія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018
Сербія – Бразилія: прогноз на матч ЧС-2018

Сербія і Бразилія зустрінуться 27 червня в Москві на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Сербія – Бразилія відбудеться на московській Відкриття Арені 27 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Сербія – Бразилія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають збірну Бразилії безумовним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "селесао" складає 1,53. Можливий тріумф сербів оцінюється балом 5,80, а нічия – 4,20.

Схожі коефіцієнти пропонують і австрійці з Bwin. На перемогу бразильців у заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 коефіцієнт становить 1,50. Потенційний успіх сербської національної оцінюються балом 6,50, нічийний підсумок – 4,33.

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Раніше стало відомо, що бразильці Даніло та Дуглас Коста пропустять матч із Сербією через травми. Крім цього, бразильский бар пообіцяв відвідувачам приємний бонус за кожне падіння форварда пентакампеонів Неймара.

ЧС 20183 тур

Сербія - Бразилія: Середа 27 червня 2018

Сербія
до матчу
9
год
:
27
хв
Бразилія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бразилія Бразилія Сербія Сербія Сербія - Бразилія
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