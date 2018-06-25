Месси больше жив, чем мертв. Все расклады в группах ЧМ-2018 перед последним туром

"Футбол 24" проанализировал все турнирные расклады перед завершающим 3-м туром группового этапа ЧМ-2018.

Группа А

Россия и Уругвай уже гарантировали себе путевки в 1/8 финала, набрав по 6 очков. Однако в очной дуэли команды Черчесова и Табареса еще должны определить победителя квартета, который, теоретически, сможет получить менее сложного соперника в плей-офф. Очевидно, что никто не горит желанием встречаться с Испанией, которая сейчас возглавляет группу B. Чтобы финишировать первыми, россиянам нужно просто не проиграть. Их устроит ничья с любым счетом, ведь подопечные Черчесова имеют значительно лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (Россия: +7, Уругвай: +2).

ЧМ-2018: турнир прошел экватор – ключевые цифры Мундиаля

Египет и Саудовская Аравия, которые проиграли все матчи, будут сражаться, прежде всего, за свою честь. В случае ничьей третьей финиширует команда Купера. Саудовская Аравия должна только побеждать, чтобы обойти египтян, имеющих лучшую разницу мячей.

Группа B

Главными претендентами на выход в плей-офф являются Испания и Португалия. Однако все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Итак, пиренейским сборным достаточно ничьих, чтобы пробиться в "раунд на выбывание". А вот Иран имеет шанс вырвать у фаворитов одну путевку, если победит Португалию с любым счетом. Интересно, что команду Кейроша может устроить и ничья. При таком стечении событий в плей-офф персов выведет только поражение Испании от Марокко, которая уже покинула турнир, с разницей в два и более мячей. Перспектива – почти фантастическая, однако на этом Мундиале возможно все.

Если Испания и Португалия финишируют первыми с одинаковым количеством очков и разницей мячей, а это очень даже реально, поскольку сейчас обе команды имеют абсолютно равные показатели, то ФИФА запустит свой сложный механизм* для определения победителя группы.

*Большее число баллов fair play (желтая карточка = -1, непрямая красная карточка = -3, прямая красная карточка = -4, желтая и прямая красная карточка = -5, при этом один игрок в каждом матче может получить только один из указанных штрафов);

жеребьевка, организованная FIFA.

Группа C

Франция – единственная команда квартета, которая может похвастаться досрочным выходом в плей-офф. Однако "галльские петухи" еще не гарантировали себе первой ступени, которую разыграют в матче с датчанами. Команде Дидье Дешама достаточно ничьей, поражение же опустит ее на второе место. Скандинавы рискуют не выйти в плей-офф, если уступят французам, а Австралия обыграет сборную Перу, которая уже покинула турнир.

Группа D

В этом квартете ожидается настоящая драма с элементами триллера в последнем туре. Хорваты уже вышли в плей-офф, а Нигерия, Исландия и Аргентина разыграют между собой еще одну путевку. Победа Нигерии над Исландией стала глотком свежего воздуха для Аргентины, которой теперь нужно обыгрывать африканцев и надеяться, что "викинги" не одолеют хорватов. Однако даже при ничьей в матче Исландия – Хорватия Месси и Ко получат шанс на выход из группы, если будут обладать лучшим балансом мячей. В случае же равенства между обеими командами ФИФА запустит свой сложный "калькулятор". Нигерию устроит ничья, если Исландия крупно не победит хорватов.

Группа E

Только Коста-Рика потеряла шансы на выход в 1/8 финала, а Бразилия, Швейцария и Сербия определят обладателей еще двух путевок. Команде Тите достаточно получить 1 очко в матче с балканцами, чтобы гарантировать себе плей-офф. Однако даже в случае поражения у "Селесао" будут шансы на выход из группы, если костариканцы обыгрывают Швейцарию. Последней, чтобы защитить вторую строчку и не зависеть от своих конкурентов, нужно обыгрывать Коста-Рику. Ничья также устроит команду Петковича, если Сербия не победит Бразилию.

Группа F

В наиболее безумном квартете ЧМ-2018 еще ни одна команда не гарантировала себе плей-офф, а Южная Корея, проиграв два матча, может надеяться на выход из группы. Мексика, которая имеет на своем счету 6 очков, рискует покинуть Мундиаль, если уступит Швеции, а Германия обыграет Южную Корею. Конечно, потом придется еще смотреть на количество забитых и пропущенных мячей у трех команд. Не исключено, что судьбу двух путевок в плей-офф даже определят желтые карточки.

Корейцам для чуда нужно побеждать немцев с как можно большим счетом и надеяться, что мексиканцы одолеют шведов.

Группа G

Англия и Бельгия досрочно вышли в 1/8 финала, набрав по 6 очков. В очной дуэли подопечные Роберто Мартинеса и Гарета Саутгейта определять победителя группы. Сейчас обе команды имеют абсолютно одинаковые показатели по количеству забитых и пропущенных мячей, поэтому в случае ничьей ФИФА придется смотреть на желтые карточки. А если и здесь сохранится равенство, то судьбу первой ступени определит лотерея.

Группа H

Никаких турнирных задач не будет выполнять лишь Польша, которая уже вылетела с ЧМ-2018 после двух поражений. Японии и Сенегалу, чтобы пройти дальше, достаточно не проиграть в последнем туре. Колумбийцы точно пробьются в плей-офф, победив африканцев. В случае ничьей латиноамериканцев и поражения Японии команда Пекермана также сможет продолжить свой турнирный путь на Мундиале.