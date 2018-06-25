ЧМ-2018: турнир прошел экватор – ключевые цифры Мундиаля

Накануне участники чемпионата мира-2018 завершили второй тур группового этапа и пересекли экватор соревнований. "Футбол 24" делает промежуточные статистические итоги мирового первенства.

На чемпионате мира-2018 уже завершились 32 матча из 64-х запланированных. Мундиаль за два тура группового этапа успел подарить много красивых голов, результативных комбинаций, а также установил несколько интересных достижений. В частности, в минувшее воскресенье команды впервые за 28 лет забили 14 голов в течение одного игрового дня. Есть и другие интересные цифры:

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98 желтых карточек показали арбитры на чемпионате мира-2018

85 голов забили команды в течение ЧМ-2018

16 пенальти назначили арбитры в ворота сборных-участниц Мундиаля

13 одиннадцатиметровых реализовали футболисты на чемпионате мира-2018

8 дублей оформили игроки на Мундиале (Черышев, Диего Коста, Эден Азар, Кейн, Лукаку – дважды, Муса, Стоунз)

6 команд оформили выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018 досрочно (Россия, Уругвай, Франция, Хорватия, Бельгия, Англия)

5 автоголов зафиксировали судьи на ЧМ-2018 (Бухаддуз, Бехич, Ционек, Этебо, Фати)

5 футболистов дважды стали лучшими игроками матчей Мундиаля (Черышев, Роналду, Модрич, Коутинью, Кейн)

4 команды пока не забили ни одного мяча на чемпионате мира-2018 (Саудовская Аравия, Марокко, Перу, Коста-Рика)

3 пенальти не сумели забить игроки команд-участниц (Куэва, Месси, Сигурдссон)

2 хет-трика оформили игроки на ЧМ-2018 (Роналду, Кейн)

2 красные карточки показали судьи на Мундиале (Карлос Санчес, Жером Боатенг)

2 вратаря оформили по 2 клин-шита (Муслера, Субашич)

0 голов пропустили сборные Уругвая и Хорватии в стартовых двух турах чемпионата мира-2018

0 нулевых ничьих зафиксировано на ЧМ-2018

Уже сегодня, 25 июня, сборные в группах A и B проведут заключительные поединки группового этапа. В первом квартете команды России и Уругвая в очном противостоянии выяснят, кто станет победителем группы. Египет и Саудовская Аравия уже не претендуют на выход в плей-офф, поэтому будут играть в свое удовольствие и ради престижа.

Запутанней ситуация во второй четверке команд. Сразу три сборные претендуют на попадание в 1/8 финала – Португалия, Испания и Иран. Проще будет испанцам, ведь подопечным Йерро играть против более слабой сборной Марокко. Португальцы же во главе с Криштиану Роналду должны одержать положительный результат в игре с иранцами, чтобы продолжить борьбу за Кубок мира.