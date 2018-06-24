Сербия – Бразилия: Данило и Дуглас Коста пропустят матч

Наставник сборной Бразилии Тите не сможет рассчитывать на Дугласа Косту и Данило в матче 3 тура чемпионата мира-2018 против Сербии.

Защитник сборной Бразилии Данило и атакующий хавбек Дуглас Коста пропустят матч 3 тура ЧМ-2018 против Сербии, сообщает официальный твиттер сборной Бразилии.

У Дугласа Косты мышечные проблемы. Что касается Данило, то защитник еще не выходил на поле на Мундиале из-за травмы.

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Оба игрока не поедут в Москву на поединок. Напомним, после 2 тура Бразилия лидирует в группе E, набрав 4 очка. У Швейцарии также 4 пункта, у Сербии 3.

Матч Сербия – Бразилия пройдет 27 июня в Москве. Для выхода из группы бразильцам достаточно сыграть вничью.