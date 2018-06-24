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Сербия – Бразилия: Данило и Дуглас Коста пропустят матч

23 июня 19:24 50 Читати українською
Сербия – Бразилия: Данило и Дуглас Коста пропустят матч
Дуглас Коста / фото: Твиттер сборной Бразилии

Наставник сборной Бразилии Тите не сможет рассчитывать на Дугласа Косту и Данило в матче 3 тура чемпионата мира-2018 против Сербии.

Защитник сборной Бразилии Данило и атакующий хавбек Дуглас Коста пропустят матч 3 тура ЧМ-2018 против Сербии, сообщает официальный твиттер сборной Бразилии.

У Дугласа Косты мышечные проблемы. Что касается Данило, то защитник еще не выходил на поле на Мундиале из-за травмы.

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Оба игрока не поедут в Москву на поединок. Напомним, после 2 тура Бразилия лидирует в группе E, набрав 4 очка. У Швейцарии также 4 пункта, у Сербии 3.

Матч Сербия – Бразилия пройдет 27 июня в Москве. Для выхода из группы бразильцам достаточно сыграть вничью.

ЧМ-2018 3 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия
до матча
3
дн
:
9
час
:
30
мин
Бразилия
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ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Дуглас Коста Дуглас Коста Данило Данило Тите Тите Сербия - Бразилия
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