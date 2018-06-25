Сербия – Бразилия: бразильский бар пообещал посетителям бесплатную выпивку за каждое падение Неймара

Одно из бразильских заведений организовало интересную акцию. В одном из баров в Рио гостям будут наливать совершенно бесплатно после каждого падения Неймара в матче 3 тура ЧМ-2018 Сербия – Бразилия.

Неймар своей игрой в матче 3 тура чемпионата мира-2018 против Сербии может изрядно потешить болельщиков в Рио-де-Жанейро. Один из местных баров будет бесплатно наливать посетителям каждый раз, когда форвард окажется на газоне, сообщает Selecao Brasileira.

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Правда, не уточняется, имеется в виду зафиксированные нарушения правил против Неймара, или же учитываются и симуляции, которыми бразилец отличился в матче с Коста-Рикой.

К слову, в матче первого тура ЧМ-2018 против Швейцарии Неймар заработал на себе рекордное количество фолов за последние 20 лет. Против нападающего фолили сразу 10 раз.

Матч Сербия – Бразилия состоится 27 июня. Для выхода из группы южноамериканцам необходимо сыграть хотя бы вничью.

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