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Сербия – Украина: Матвиенко объяснил, почему не смог избежать игры рукой, за которую назначили пенальти

19:45 169 Читати українською
Сербия – Украина: Матвиенко объяснил, почему не смог избежать игры рукой, за которую назначили пенальти
Николай Матвиенко / Фото УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал результат заключительного матча отбора на Евро-2020 против Сербии (2:2).

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Не было никаких качелей, мы до последней минуты хотели получить очки, и у нас это получилось.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Пенальти сербов? Мяч попал мне в руку. Был сильный удар, я даже не успел увернуться, и мяч прилетел мне в руку. Да, мы провели не лучший матч, но периодами у нас получалось, просто были моменты, в которых мы выпадали. После первого гола мы начали неплохо играть, а перед этим была какая-то нервозность. В последние 25 минут бросили все силы, чтобы отыграться, и начали появляться моменты.

У нас было большое желание, а это всегда вознаграждается. Уверен, это не финиш, а только начало – мы сделали один шаг, впереди еще Евро, на котором нужно хорошо проявить себя", – рассказал Матвиенко в эфире Футбол 1.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

blog_ava
Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча
19:00
3839
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Украина Украина Сербия - Украина Евро-2020 Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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