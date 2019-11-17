Сербия – Украина: Матвиенко объяснил, почему не смог избежать игры рукой, за которую назначили пенальти

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал результат заключительного матча отбора на Евро-2020 против Сербии (2:2).

Не было никаких качелей, мы до последней минуты хотели получить очки, и у нас это получилось.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Пенальти сербов? Мяч попал мне в руку. Был сильный удар, я даже не успел увернуться, и мяч прилетел мне в руку. Да, мы провели не лучший матч, но периодами у нас получалось, просто были моменты, в которых мы выпадали. После первого гола мы начали неплохо играть, а перед этим была какая-то нервозность. В последние 25 минут бросили все силы, чтобы отыграться, и начали появляться моменты.

У нас было большое желание, а это всегда вознаграждается. Уверен, это не финиш, а только начало – мы сделали один шаг, впереди еще Евро, на котором нужно хорошо проявить себя", – рассказал Матвиенко в эфире Футбол 1.

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