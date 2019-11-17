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Сербія – Україна: Матвієнко пояснив, чому не зміг уникнути гри рукою, за яку призначили пенальті

19:44 1067 Читать на русском
Сербія – Україна: Матвієнко пояснив, чому не зміг уникнути гри рукою, за яку призначили пенальті
Микола Матвієнко / Фото УАФ

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував результат заключного матчу відбору на Євро-2020 проти Сербії (2:2).

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

Не було ніяких гойдалок, ми до останньої хвилини хотіли здобути очки, і у нас це вийшло.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Пенальті сербів? М'яч влучив мені в руку. Був сильний удар, я навіть не встиг ухилитися, і м'яч прилетів мені в руку. Так, ми провели не найкращий матч, але періодами у нас виходило, просто були моменти, в яких ми випадали. Після першого голу ми почали непогано грати, а перед цим була якась нервовість. У останні 25 хвилин кинули всі сили, щоб відігратися, і почали з'являтися моменти.

У нас було велике бажання, а це завжди винагороджується. Упевнений, це не фініш, а тільки початок – ми зробили один крок, попереду ще Євро, на якому треба добре проявити себе", – розповів Матвієнко в ефірі Футбол 1.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу
19:00
19271
Теги
Сербія - Україна Євро-2020 Україна Україна Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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