Сербія – Україна: Матвієнко пояснив, чому не зміг уникнути гри рукою, за яку призначили пенальті

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував результат заключного матчу відбору на Євро-2020 проти Сербії (2:2).

Не було ніяких гойдалок, ми до останньої хвилини хотіли здобути очки, і у нас це вийшло.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Пенальті сербів? М'яч влучив мені в руку. Був сильний удар, я навіть не встиг ухилитися, і м'яч прилетів мені в руку. Так, ми провели не найкращий матч, але періодами у нас виходило, просто були моменти, в яких ми випадали. Після першого голу ми почали непогано грати, а перед цим була якась нервовість. У останні 25 хвилин кинули всі сили, щоб відігратися, і почали з'являтися моменти.

У нас було велике бажання, а це завжди винагороджується. Упевнений, це не фініш, а тільки початок – ми зробили один крок, попереду ще Євро, на якому треба добре проявити себе", – розповів Матвієнко в ефірі Футбол 1.

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