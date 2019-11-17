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Сербия – Украина – видео голов

17:20 470 Читати українською
Сербия – Украина – видео голов
Сербия – Украина – видео голов и обзор матча

Сербия принимает Украину в матче 10 тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия – Украина.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович

Уже на 9-й минуте Сербия открыла счёт. Матвиенко рукой заблокировал удар Тадича, а Душан легко переиграл Пятова с пенальти. На 30-й Яремчук после навеса Цыганкова восстановил равновесие.

На старте второго тайма хозяева вновь вышли вперед – Митрович умело разобрался в нашей штрафной площадке, воспользовавшись подачей Тадича.

Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Сербия – Украина: видео гола Тадича:

Сербия – Украина: видео гола Яремчука:

Сербия – Украина: видео гола Митровича:

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Евро-2020 Сербия Сербия Сербия - Украина Украина Украина Видеоновости
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