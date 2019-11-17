Сербия – Украина – видео голов

Евро-2020 — 16:36 288
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Сербия – Украина: команда Шевченко снова пропускает в игре отбора Евро-2020 – худший матч обороны за весь цикл
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Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020Евро-2020 — 08:00 1187
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Германия и Австрия пробились на Евро-2020, братья Азары нокаутировали Россию, а Словения с Вербичем потеряла все шансыЕвро-2020 — 16 нояб 1353
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"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену ЛьвовМир — 16 нояб 586
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Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часуСергій Тищенко — 16 нояб 15568