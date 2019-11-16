Сербия – Украина: хозяева перед матчем с командой Шевченко опасаются провокаций собственных фанатов

Футбольный союз Сербии перед завтрашним матчем отбора к Евро-2020 между Сербией и Украиной напомнил болельщикам о правилах поведения на стадионе.

"Приглашаем болельщиков вовремя прийти на стадион, соблюдать закон о правилах поведения на спортивных соревнованиях и действовать по приказу отдела полиции.

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Мы особенно подчеркиваем, что запрещено приносить предметы, которые могут нарушить общественный порядок или наносить вред другим зрителям, любые виды баннеров с надписями любого содержания, а также пиротехнические средства. На стадион можно приносить только официальную символику Республики Сербия.

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Мы просим всех болельщиков, которые приходят на стадион, помнить об условном сроке от УЕФА и то, что любое последующее нарушение может привести к еще более суровым санкциям. Стадион – это место для популяризации спорта, а не место для распространения пропаганды и политических идей", – говорится в обращении на официальном сайте ФСС.

Напомним, матч текущего отборочного цикла против Люксембурга сборная Сербии провела без зрителей. УЕФА наказал сербов за поведение болельщиков на сентябрьском матче против Португалии (2:4). Тогда в адрес игроков пиренейской команды с трибун раздавались расистские оскорбления, а также болельщики активно использовали пиротехнику.

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