Сербия – Украина: Пятов хочет завоевать расположение местных болельщиков

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от встречи с сербами в рамках квалификации на Евро-2020.

"Хорошо, когда стадион полный, а фанаты выполняют красивые перформансы. Мы играем для болельщиков, пусть и не для своих. Но своей игрой мы можем развернуть их против их же команды. Если хорошо играть, то будет давление уже на сербских футболистов. Поэтому мы должны заставить местных поддерживать нас.

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Какая поддержка болельщиков мне запомнилась больше всего? Есть немало стран с хорошими болельщиками. В разных местах свои фанаты, которые имеют свои принципы и взгляды.

Может ли Сербия забить пять мячей в ответ? Как вратарь я должен не пропускать. Вся команда настроена как на атаку, так и на оборону. Если мы организованно сыграем, то не пропустим. Игра начинается при счете 0:0, а дальше посмотрим", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

Напомним, сборной Украины остался лишь поединок против Сербии (17 ноября) на пути к финальной части Евро-2020. Подопечные Шевченко уже оформили досрочный выход из группы.

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