Сербия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой перед матчем квалификации к Евро-2020 против Сербии.

"Состояние Коноплянки? У всех все нормально. Все футболисты готовятся к матчу. В том числе, Коноплянка. У Жени была небольшая температура, когда мы были в Запорожье, но сейчас все нормально, вчера он уже тренировался, сегодня тоже будет тренироваться.

Сербия – Украина: предматчевая пресс-конференция Любиши Тумбаковича

Мотивация на матч? Для нас это очень важная игра. С точки зрения жеребьевки финальной части Евро-2020 важно быть сеяными, а для этого необходимо завтра сыграть удачно. Конечно, мы с сербами решаем разные задачи, и понимаем, как наш соперник готовится к этому матчу. Но и мы обязаны готовиться к очень серьезному матчу. Тем более, если речь идет о важности этого поединка с точки зрения будущей жеребьевки.

Как повлияет на встречу отсутствие украинских фанатов? Наших болельщиков нам однозначно будет не хватать. Но, думаю здесь была обоюдная договоренность между федерациями футбола двух стран, ведь на домашнем матче с Сербией не было болельщиков нашего соперника. Если есть конфликты, их надо тушить. Чем быстрее тем лучше. Мы с уважением относимся к сербской команде, это сильный соперник с очень хорошими исполнителями в составе. Однозначно будет непростой для двух команд матч, но должно быть обоюдное уважение.

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії

Сербы рассчитывают на реванш за 0:5? Это правильная мотивация. Но не думаю, что счет играет роль. Для нас важно было заполучить три очка в домашнем матче с Сербией, мы это сделали. А счет далеко не всегда является отражением игры двух команд. Мы знаем сборную Сербии – это добротная команда с хорошими исполнителями в составе. Завтра будет хорошая игра. Нам важно заработать очки, чтобы понимать, какой жеребьевки финальной части Евро-2020 нам ждать. У сборной Сербии другая задача, команда продолжает борьбу за второе место в группе. Поэтому завтра две команды выйдут на поле с разными задачами и с различными стратегиями.

Получится ли снова забить 5 мячей? Не ставлю перед собой такого рода задачи. Если сборная Сербии покажет достойный футбол, и окажется сильнее, значит так тому и быть – это футбол. А если победит сборная Украины, значит, мы покажем, что сильнее.

Кто из игроков поедет на Евро? Еще много времени до начала чемпионата Европы. Многое может измениться. Не вижу смысла сейчас строить планы, стратегию. Дождемся жеребьевки, а потом уже начнем строить планы. Однозначно проведем несколько товарищеских матчей до начала Евро-2020. Предоставим в них игровое время молодым футболистам и тем, кто играл меньше других, чтобы они имели шансы проявить себя", – цитирует Шевченко Dynamo.kiev.ua.

Напомним, сборной Украины остался лишь поединок против Сербии (17 ноября) на пути к финальной части Евро-2020. Подопечные Шевченко уже оформили досрочный выход из группы.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу