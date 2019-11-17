Сербия – Украина: фанаты хозяев выкрикивали лозунги в поддержку России

Болельщики сборной Сербии не упустили случая поддержать Россию во время поединка против Украины в рамках отбора на Евро-2020.

На 50-й минуте поединка Сербия – Украина ультрас хозяев скандировали лозунг "Россия, Россия!", сообщает Динамомания.

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Напомним, украинских болельщиков на поединке нет, ведь УАФ отказалась от своей квоты билетов. Так же сербских фанатов не было на матче во Львове, который прошел 7 июня и завершился победой Украины со счетом 5:0.

К слову, сборная Украины уже гарантировала себе выход на чемпионат Европы с первого места, тогда как у сербов остались лишь призрачные шансы.

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фото: Динамомания