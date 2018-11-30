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Свитолина похвасталась фото с Мбаппе и другими звездами спорта

13:23 57 Читати українською
Свитолина похвасталась фото с Мбаппе и другими звездами спорта
Элина Свитолина / Фото из соцсетей

Звезды спорта побывали на встрече бренда Nike в Амстердаме.

Элина Свитолина в компании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и других спортивных знаменитостей посетила мероприятие бренда Nike.

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На встрече побывал также британский легкоатлет Мо Фара, боксер Зейн Нассар из Германии, и футболистка из Нидерландов Ликей Мартенс.

Напомним, Мбаппе в составе сборной Франции победил на ЧМ-2018 и получил награду лучшего молодого игрока турнира.

Теги
Франция Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Элина Свитолина
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