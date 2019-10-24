Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Сент-Этьен принимает Александрию в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Сент-Этьен – Александрия стартовал в 19:55 по киевскому времени. Поединок проходит во Франции на стадионе Жоффруа Гишар.

Сент-Этьен – Александрия: анонс матча Лиги Европы

После двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 обе команды являются аутсайдерами группы I, набрав по 1 очку. В предыдущем туре Александрия сыграла вничью с Гентом, а Сент-Этьен – с Вольфсбургом. Бельгийцы и немцы набрали по 4 пункта и возглавляют квартет.

Команда Владимира Шарана играет в напряженном графике – в течение недели Александрия вынуждена провести поединки против Динамо (20 октября, 0:1), Сент-Этьена и Шахтера (27 октября). Понятно, что бронзовый призер УПЛ уже потратил немало сил, а тут еще и добавились проблемы с логистикой – команда добиралсь во Францию на 5 часов дольше запланированного из-за неблагоприятных погодных условий.

Сент-Этьен – Александрия: стартовые составы команд

Сент-Этьен: Руффье – Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэл Силва – М'Вила, Аолу, Юссуф – Амума, Берич, Норден

Запасные: Мулен, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрен, Аби, Фофана

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада, Лучкевич – Ковалец, Третьяков – Ситало

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра