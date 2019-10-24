Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Сент-Етьєн приймає Олександрію в матчі 3-го туру групового турніру Ліги Європи 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Сент-Етьєн – Олександрія стартував о 19:55 за київським часом. Поєдинок проходить у Франції на стадіоні Жоффруа Гішар.

Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

Після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 обидві команди є аутсайдерами групи I, набравши по 1 очку. В попередньому турі Олександрія зіграла внічию з Гентом, а Сент-Етьєн – з Вольфсбургом. Бельгійці та німці набрали по 4 пункти та очолюють квартет.

Команда Володимира Шарана грає в напруженому графіку – протягом тижня Олександрія змушена провести поєдинки проти Динамо (20 жовтня, 0:1), Сент-Етьєна та Шахтаря (27 жовтня). Зрозуміло, що бронзовий призер УПЛ витратив чимало сил, а тут ще й додалися проблеми з логістикою – команда діставалася Франції на 5 годин довше запланованого через несприятливі погодні умови.

Сент-Етьєн – Олександрія: стартові склади команд

Сент-Етьєн: Руфф'є – Дебюші, Саліба, Колодзейчак, Габріел Сілва – М'Віла, Аолу, Юссуф – Амума, Беріч, Норден

Запасні: Мулен, Будебуз, Хазрі, Буанга, Перрен, Абі, Фофана

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада, Лучкевич – Ковалець, Третьяков – Сітало

Запасні: Білик, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра