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Сент-Этьен – Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

11:28 43 Читати українською
Сент-Этьен – Александрия: где смотреть матч Лиги Европы
Сент-Этьен – Александрия: где смотреть матч Лиги Европы 24 октября 2019

Сент-Этьен примет Александрию в третьем туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Лиги Европы Сент-Этьен – Александрия состоится 24 октября во Франции на стадионе Жоффруа Гишар. Начало игры в 19:55 по киевскому времени.

Сент-Этьен – Александрия: анонс матча Лиги Европы

Поединок Сент-Этьен – Александрия онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, после двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 обе команды являются аутсайдерами группы I, набрав по 1 очку. В предыдущем туре Александрия сыграла вничью с Гентом, а Сент-Этьен – с Вольфсбургом. Бельгийцы и немцы набрали по 4 пункта и возглавляют квартет.

Сент-Этьен: представление соперника Александрии в Лиге Европы – гранд с приставкой "экс" и желанием вернуться на Олимп

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Лига Европы Александрия Александрия Сент-Этьен - Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен телевидение
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