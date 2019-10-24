Сент-Этьен – Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Сент-Этьен примет Александрию в третьем туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Лиги Европы Сент-Этьен – Александрия состоится 24 октября во Франции на стадионе Жоффруа Гишар. Начало игры в 19:55 по киевскому времени.

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Поединок Сент-Этьен – Александрия онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, после двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 обе команды являются аутсайдерами группы I, набрав по 1 очку. В предыдущем туре Александрия сыграла вничью с Гентом, а Сент-Этьен – с Вольфсбургом. Бельгийцы и немцы набрали по 4 пункта и возглавляют квартет.

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