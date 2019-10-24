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Сент-Етьєн – Олександрія: де дивитись матч Ліги Європи

11:28 111 Читать на русском
Сент-Етьєн – Олександрія: де дивитись матч Ліги Європи
Сент-Етьєн – Олександрія: де дивитись матч Ліги Європи 24 жовтня 2019

Сент-Етьєн прийме Олександрію в третьому турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Ліги Європи Сент-Етьєн – Олександрія відбудеться 24 жовтня у Франції на стадіоні Жоффруа Гішар. Початок гри о 19:55 за київським часом.

Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

Поєдинок Сент-Етьєн – Олександрія онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 обидві команди є аутсайдерами групи I, набравши по 1 очку. В попередньому турі Олександрія зіграла внічию з Гентом, а Сент-Етьєн – з Вольфсбургом. Бельгійці та німці набрали по 4 пункти та очолюють квартет.

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Теги
Ліга Європи Олександрія Олександрія Сент-Етьєн - Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн телебачення
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