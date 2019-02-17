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Сент-Этьен – ПСЖ: прямая трансляция

21:00 55 Читати українською
Сент-Этьен – ПСЖ: прямая трансляция
Сент-Этьен – ПСЖ: прямая трансляция

В матче 25-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен едет в гости к Сент-Этьену. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го тура чемпионата Франции Сент-Этьен – ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Сент-Этьен - ПСЖ: Воскресенье 17 февраля 2019

Сент-Этьен
- : -
ПСЖ
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Теги
Франция ПСЖ ПСЖ Сент-Этьен Сент-Этьен Сент-Этьен - ПСЖ
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