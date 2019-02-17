Сент-Этьен – ПСЖ: прямая трансляция

В матче 25-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен едет в гости к Сент-Этьену. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го тура чемпионата Франции Сент-Этьен – ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.