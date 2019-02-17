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Сент-Етьєн – ПСЖ: пряма трансляція

21:00 138 Читать на русском
Сент-Етьєн – ПСЖ: пряма трансляція
Сент-Етьєн – ПСЖ: пряма трансляція

У матчі 25-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен їде в гості до Сент-Етьєна. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го туру чемпіонату Франції Сент-Етьєн – ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Франція25 турЖоффруа Гішар (Сент-Етьєн)

Сент-Етьєн - ПСЖ: Неділя 17 лютого 2019

Сент-Етьєн
- : -
ПСЖ
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Теги
Франція ПСЖ ПСЖ Сент-Етьєн Сент-Етьєн Сент-Етьєн - ПСЖ
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