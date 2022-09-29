В первом раунде Кубка Сербии произошла сенсация: вице-чемпион страны Партизан вылетел из розыгрыша турнира в первом же раунде, проиграв по пенальти представителю второго дивизиона, команде Раднички из города Сремска-Митровица.

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Большую часть матча фаворит вел в счете, но пропустил на 90+2-й минуте. Дополнительное время в случае ничейного результата не предусматривалось, поэтому сразу после свистка об окончании основного времени встречи команды определяли победителя с помощью серии пенальти.

Двое игроков Радничков — Ковачевич и Ристович — пробили выше ворот. Но у Партизана свои пенальти не смогли реализовать сразу четверо игроков! Удар Риккардо Гомеша отразил вратарь, Марко Живкович зарядил в перекладину, а Слободан Урошевич и Патрик Андраде пробили мимо ворот.

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