Сенсация в Кубке Сербии: вице-чемпион вылетел от команды из второго дивизиона, которая не реализовала два пенальти
Партизан вылетел в первом раунде Кубка Сербии, проиграв по пенальти Радничкам (1:1).
В первом раунде Кубка Сербии произошла сенсация: вице-чемпион страны Партизан вылетел из розыгрыша турнира в первом же раунде, проиграв по пенальти представителю второго дивизиона, команде Раднички из города Сремска-Митровица.
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Большую часть матча фаворит вел в счете, но пропустил на 90+2-й минуте. Дополнительное время в случае ничейного результата не предусматривалось, поэтому сразу после свистка об окончании основного времени встречи команды определяли победителя с помощью серии пенальти.
Двое игроков Радничков — Ковачевич и Ристович — пробили выше ворот. Но у Партизана свои пенальти не смогли реализовать сразу четверо игроков! Удар Риккардо Гомеша отразил вратарь, Марко Живкович зарядил в перекладину, а Слободан Урошевич и Патрик Андраде пробили мимо ворот.
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