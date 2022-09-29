У першому раунді Кубка Сербії відбулася сенсація: віце-чемпіон країни Партизан вилетів з розіграшу турніру в першому раунді, програвши по пенальті представнику другого дивізіону, команді Раднички з міста Сремська-Митровиця.

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Більшість матчу фаворит вів у рахунку, але пропустив на 90+2-й хвилині. Додатковий час у разі нічийного результату не передбачався, тож одразу після свистка про закінчення основного часу зустрічі команди визначали переможця за допомогою серії пенальті.

Двоє гравців Радничків — Ковачевич та Ристович — пробили вище воріт. Але у Партизана свої пенальті не змогли реалізувати одразу четверо гравців! Удар Ріккардо Гомеша відбив воротар, Марко Живкович зарядив у перекладину, а Слободан Урошевич та Патрік Андраде пробили повз ворота.

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