Во вторник, 27 сентября, поздно вечером в возрасте 82 лет во флорентийской больнице после долгой болезни скончался Бруно Больки, который был капитаном легендарного Интера времен Элленио Эрреры. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Умер победитель Кубка чемпионов в составе Милана

Капитаном Интера Больки стал в возрасте 21 года. Правда, выиграть с миланским клубом Кубок чемпионов Больки не успел: он защищал цвета "нерадзурри" с 1956 по 1963 год, после чего успел поиграть за Верону, Аталанту, Торино и Про Патрию.

Бруно Больки известен тем, что первая карта Panini в августе 1961 года была сделана именно с его изображением. Правда, он сам узнал об этом много лет спустя.

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