Сандерленд и Квинз Парк Рейнджерс разыграли один из самых эмоциональных матчей уик-энда. Сандерленд в первом тайме дважды забил и закрепил свое преимущество. Комфортный счёт в пользу хозяев держался до 87 минут.

Казалось, что все решено, но потом КПР устроили удивительный камбэк. Шер прямым ударом со штрафного сократил отставание – получился очень красивый удар. А на последних секундах Сени Дьенг вырвал ничью. Голкипер гостей пошел в штрафную на стандарт и выиграл воздух.

Вернер забил в дебютном матче по возвращении в РБ Лейпциг – видео курйозного шедевра