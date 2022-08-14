Сенегальский голкипер забил на последних секундах в Чемпионшипе, завершив фантастический камбек КПР
15:39 - Читати українською
Вратарь Квинз Парк Рейнджерс Сени Дьенг подарил невероятную развязку в поединке с Сандерлендом.
Сандерленд и Квинз Парк Рейнджерс разыграли один из самых эмоциональных матчей уик-энда. Сандерленд в первом тайме дважды забил и закрепил свое преимущество. Комфортный счёт в пользу хозяев держался до 87 минут.
Казалось, что все решено, но потом КПР устроили удивительный камбэк. Шер прямым ударом со штрафного сократил отставание – получился очень красивый удар. А на последних секундах Сени Дьенг вырвал ничью. Голкипер гостей пошел в штрафную на стандарт и выиграл воздух.
Вернер забил в дебютном матче по возвращении в РБ Лейпциг – видео курйозного шедевра
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter