Сандерленд і Квінз Парк Рейнджерс розіграли один з найемоційніших матчів вікенду. Сандерленд у першому таймі двічі забив і закріпив свою перевагу. Комфортний рахунок на користь господарів тримався до 87 хвилини.

Здавалося, що все вирішено, але потім КПР влаштували дивовижний камбек. Шер прямим ударом зі штрафного скоротив відставання – вийшов дуже красивий удар. А на останніх секундах Сені Д'єнг вирвав нічию. Голкіпер гостей пішов у штрафний майданчик на стандарт і виграв повітря.

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