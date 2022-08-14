Лишь 5 дней назад РБ Лейпциг договорился о возвращении 26-летнего нападающего из Челси. В Лондоне Вернер стал мемом и символом расточительности, но забивать совсем не разучился.

Байер сенсационно уступил Аугсбургу, голевой камбек Вернера не помог РБ Лейпциг удержать победу над Кельном

Сегодня Тимо вышел в стартовом составе "быков" на матч против Кельна и на 36-й минуте открыл счет. Вернер решился на удар издалека, а голкипер соперника не ожидал такой дерзости. Получился роскошный гол.

Вернер забил свой 91-й мяч в составе РБ Лейпциг, для этого ему понадобилось 157 поединков. В Челси было 23 гола за 89 матчей.