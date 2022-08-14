Вернер забил в дебютном матче по возвращении в РБ Лейпциг – видео курйозного шедевра
06:00 - Читати українською
Немецкий нападающий Тимо Вернер мгновенно вспомнил вкус голов, оказавшись в родной стихии.
завершено
36’ Тимо Вернер
45+1’ Доминик Собослай
56’ Кристофер Нкунку
Флориан Дитц 40’
Йошко Гвардиол 72’
36’ Тимо Вернер
40’ Флориан Дитц
45+1’ Доминик Собослай
56’ Кристофер Нкунку
72’ Йошко Гвардиол
Лишь 5 дней назад РБ Лейпциг договорился о возвращении 26-летнего нападающего из Челси. В Лондоне Вернер стал мемом и символом расточительности, но забивать совсем не разучился.
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Сегодня Тимо вышел в стартовом составе "быков" на матч против Кельна и на 36-й минуте открыл счет. Вернер решился на удар издалека, а голкипер соперника не ожидал такой дерзости. Получился роскошный гол.
Вернер забил свой 91-й мяч в составе РБ Лейпциг, для этого ему понадобилось 157 поединков. В Челси было 23 гола за 89 матчей.
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