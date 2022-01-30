КАН-2021, 1/4 финала

Сенегал – Экваториальная Гвинея – 3:1

Голы: Дьеду, 28, Куяте, 68, Сарр, 79 – Буйла, 57

Фаворитом встречи бесспорно был Сенегал, в стартовом составе которого вышли игроки европейских грандов (Эдуар Менди, Идрисса Гуйе, Абду Диалло, Калиду Кулибали, Садьо Мане и другие). "Национальная молния" такими звездными кадрами похвастаться не могла, а предыдущие встречи пыталась выигрывать на характере.

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Первый удар был именно от Экваториальной Гвинеи – Сальвадор сместился с правого фланга и пробил, но мяч полетел выше ворот. Сам старт показался активным, хоть и без особой остроты. Было немало безрезультатных забросов за спины защитникам, борьбы, детских обрезок. А еще желтая карточка для Сисса за жесткое столкновение с оппонентом. На 11-й Миранда сфолил на Мане в метрах 27 от ворот, арбитр назначил штрафной. Мяч после удара Нампали Менди пролетел в нескольких дециметрах от ворот. Гвинейцы огрызнулись контратакой, а дальше Мане на правах лидера дважды разгонялся по левому флангу: после подачи сферу перехватили защитники, а позже удар уже заблокировали.

Дебютный выстрел в створ нанес Дьеду, но кипер Овоно выбрал правильную позицию и заблокировал. В то же время, лучший вратарь 2021 года по версии ФИФА Эдуар Менди был без работы. Сенегал продолжал подключать оба фланга для атак и подавать, но это к определенному моменту успеха не приносило. Как и контратаки Экваториальной Гвинеи.

Но на 28 минуте счет был открыт! Гвинейцам при вбросе аута сфера вылетела из рук и мяч перешел к Сенегалу. Сисс отдал на Мане в полуфланг, а звезда Ливерпуля чудесным пасом разрезала оборону соперника. Дьеду, выйдя почти лицом к лицу, расстрелял ворота. Через несколько минут Садьйо уже с фланга простреливал во вратарскую, но защиту в последний момент спас. Казалось, что гвинейцы должны побежать отыгрываться, но еще больше преобладать начали сенегальцы, нанося довольно неплохие удары. Лишь в конце тайма "Национальная молния" выбежала в скорую атаку, а соперник фолил перед штрафным. Мяч после удара полетел прямо в стенку. Через несколько мгновений Менди спас, а рефери дал свисток на перерыв.

Второй тайм начался реактивно, к счастью для болельщиков. Сальвадор попал в руку капитану Кулибали, рефери указал на отметку. Но после пересмотра VAR решение было отменено. Сказать, что гвинейцы были недовольны, ничего не сказать.

Борьба на футбольном поле обострялась, градус противостояния нарастал, арбитр начинал все чаще свистеть. Но Экваториальная Гвинея сравняла счет уже на 57-й! Янник Буйла пропихнул сферу в дальний угол после разрезного пояса от Ганета. Через несколько минут на дальней стойке до круглого не дотянулся Нсуе. Похоже, самое интересное было впереди.

Обе команды будто не замечали центр поля, пытаясь разогнать свои атаки. В одной из таких Сенегал заработал право на штрафной, но крайне неудачно разыграл – защитники перевелили мяч на угловой. Подача тоже не была опасной, но защита "наварыла", неуклюже выбивая. Круглый от головы Акапо полетел в направлении собственных ворот, где караулил Куяте, который и опередил Овоно. 2:1 засветилось на табло на стадионе Яунде.

Менее чем через 10 минут Сенегал снял вопрос о победителе поединка. После великолепного перевода через все поле Сисс встретился с мячом на левом фланге, прошел защитников и отдал в район пенальти. Там набегал Сарр, поразивший ворота. Интересно, что Сарр и Куяте появились на поле во втором тайме. "Львы Теранги" могли доводить счет и до разгромного, но не хватило точности. Финальный свисток зафиксировал победу номинальных хозяев со счётом 3:1. Это только во второй раз в истории "Львы Теранги" забили трижды в поединке плей-офф КАН.

Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканских наций 2021 года. На этой стадии он будет играть с Буркина-Фасо. А вторую путевку в финал между собой разыграют Египет и Камерун.

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