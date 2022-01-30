КАН-2021, 1/4 фіналу

Сенегал – Екваторіальна Гвінея – 3:1

Голи: Дьєду, 28, Куяте, 68, Сарр, 79 – Буйла, 57

Фаворитом зустрічі безперечно був Сенегал, у складі якого вийшли гравці європейських грандів (Едуар Менді, Ідрісса Гуйє, Абду Діалло, Каліду Кулібалі, Садьйо Мане й інші). "Національна блискавка" такими зірковими кадрами похвалитись не могла, а попередні зустрічі намагалась вигравати на характері.

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Перший удар був саме від Екваторіальної Гвінеї – Сальвадор змістився з правого флангу й пробив, але м'яч полетів вище воріт. Сам старт видався активним, хоч і без особливої гостроти. Було чимало безрезультатних закидань за спини оборонцям, боротьби, дитячих обрізок. А ще жовта картка для Сісса за жорстке зіткнення з опонентом. На 11-й Міранда сфолив на Мане у метрах 27-ми від воріт, арбітр призначив штрафний. М'яч після удару Нампалі Менді пролетів у кількох дециметрах від рамки воріт. Гвінейці огризнулись контратакою, а далі Мане на правах лідера двічі розганявся лівим флангом: після подачі сферу перехопили оборонці, а пізніше удар вже заблокували.

Дебютний постріл у площину завдав Дьєду, але кіпер Овоно обрав правильну позицію і заблокував. Водночас найкращий воротар 2021 року за версією ФІФА Едуар Менді був без роботи. Сенегал продовжував підключати обидва фланги для атак і подавати, але це до певного моменту успіху жодного не приносило. Як і контратаки Екваторіальної Гвінеї.

Та на 28 хвилині рахунок було відкрито! Гвінейцям під час вкидання ауту сфера вилетіла з рук і м'яч перейшов до Сенегалу. Сісс віддав на Мане у напівфланг, а зірка Ліверпуля чудовим пасом розрізав оборону суперника. Дьєду, вийшовши майже віч-на-віч з голкіпером, розстріляв ворота. За кілька хвилин Садьйо вже з флангу прострілював у воротарський, але захист в останній момент врятував. Здавалось, що гвінейці мають побігти відігруватись, але переважати ще більше почали сенегальці, наносячи досить непогані удари. Лише наприкінці тайму "Національна блискавка" вибігла у швидку атаку, а суперник фолив перед штрафним. М'яч після удару полетів прямо в стінку. За кілька миттєвостей Менді врятував, а рефері дав свисток на перерву.

Другий тайм почався реактивно, на щастя для вболівальників. Сальвадор влучив у руку капітану Кулібалі, рефері вказав на позначку. Та після перегляду VAR рішення було скасоване. Сказати, що гвінейці були незадоволені, нічого не сказати.

Боротьба на футбольному полі загострювалась, градус протистояння наростав, арбітр починав все частіше свистіти. Та Екваторіальна Гвінея зрівняла рахунок вже на 57-й! Яннік Буйла пропхав сферу у дальній кут після розрізного пасу від Ганета. За кілька хвилин на дальній стійці до круглого не дотягнувся Нсуе. Схоже, найцікавіше було попереду.

Обидві команди ніби на помічали центр поля, намагаючись розігнати свої атаки. В одній з таких Сенегал заробив право на штрафний, але вкрай невдало розіграв – оборонці перевели м'яч на кутовий. Подача теж не була небезпечною, але захист "наварив", незграбно вибиваючи. Круглий від голови Акапо полетів у напрямку власних воріт, де чатував Куяте, який і випередив Овоно. 2:1 засвітилось на табло на стадіоні Яунде.

Менш ніж за 10 хвилин Сенегал зняв питання щодо переможця поєдинку. Після чудового переведення через все поле Сісс зустрівся з м'чем на лівому фланзі, пройшов оборонців і віддав у район пенальті. Там набігав Сарр, який і вразив ворота. Цікаво, що і Сарр, і Куяте з'явились на полі у другому таймі. "Леви Теранги" могли доводити рахунок і до розгромного, але забракло точності. Фінальний свисток зафіксував перемогу номінальних господарів із рахунком 3:1. Це лише в друге в історії "Леви Теранги" забили тричі в поєдинку плей-офф КАН.

Сенегал став останнім півфіналістом Кубка африканських націй 2021 року. На цій стадії він гратиме з Буркіна-Фасо. А другу путівку у фінал між собою розіграють Єгипет і Камерун.

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