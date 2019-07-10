Сенегал переиграл Бенин и стал первым полуфиналистом КАН-2019

Национальная команда Сенегала минимально одолела сборную Бенина в четвертьфинале Кубка африканских наций.

Кубок африканских наций-2019, 1/4 финала

Сенегал – Бенин – 1:0

Гол: Гуйе, 70

Удаление: Вердон, 83 (Б)

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"Львы Теранги" контролировали ход поединка, однако долго не могли воплотить свое преимущество в забитые мячи. В конце концов, сенегальцам удалось открыть счет на 70-й минуте. Это Садио Мане вывел на ударную позицию Идриссу Гуйе, а тот сумел реализовать выход один на один с кипером бенинцев.

Почти сразу Мане удвоил преимущество сенегальцев, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. Тем не менее, шансы на итоговый успех Бенина резко растаяли на 83-й минуте: Вердон снес Гуйе, который вырывался на очередное свидание с вратарем, и получил красную карточку за фол последней надежды.

Итак, 1:0 – минимальная победа Сенегала, позволившая выйти в 1/2 финала турнира. Соперником команды Алиу Сиссе в полуфинале станет победитель пары Мадагаскар – Тунис.