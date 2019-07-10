Сенегал переграв Бенін і став першим півфіналістом КАН-2019

Національна команда Сенегалу мінімально здолала збірну Беніну в чвертьфіналі Кубка африканських націй.

Кубок африканських націй-2019, 1/4 фіналу

Сенегал – Бенін – 1:0

Гол: Гуйє, 70

Вилучення: Вердон, 83 (Б)

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"Леви Таранги" контролювали хід поєдинку, проте довго не могли втілити свою перевагу в забиті м'ячі. Зрештою, сенегальцям вдалося відкрити рахунок на 70-й хвилині. Це Садьйо Мане вивів на ударну позицію Ідріссу Гуйє, а той зумів реалізував вихід віч-на-віч із кіпером бенінців.

Майже відразу Мане подвоїв перевагу сенегальців, але арбітр після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт. Тим не менше, шанси на підсумковий успіх Беніну різко розтанули на 83-й хвилині: Вердон зніс Гуйє, який виривався на чергове побачення з воротарем, і отримав червону картку за фол останньої надії.

Отже, 1:0 – мінімальна перемога Сенегалу, що дозволила вийти до 1/2 фіналу турніру. Суперником команди Аліу Сіссе в півфіналі стане переможець пари Мадагаскар – Туніс.