Кубок Африки, группа B

Сенегал – Зимбабве – 1:0

Гол: Мане, 90+7 (пен.)

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Звездный состав номинальных хозяев отнюдь не испугал скромную национальную команду Зимбабве, которая была явным аутсайдером встречи.

Очевидно, что при наличии таких звезд, как Садио Мане, Идрисса Гуйе (ПСЖ) и других, сенегальцы создали больше моментов, но конвертировать их в голы не удавалось почти до финального свистка. Когда казалось, что сенсационная ничья неизбежна, в поединок вмешался арбитр, назначивший пенальти в ворота Зимбабве за игру рукой. Форвард Ливерпуля Садио Мане реализовал 11-метровый.

Также в группе B будут соревноваться сборные Гвинеи и Малави.

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