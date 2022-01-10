Кубок Африки, група B

Сенегал – Зімбабве – 1:0

Гол: Мане, 90+7 (пен.)

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Зірковий склад номінальних господарів аж ніяк не налякав скромну національну команду Зімбабве, яка була явним аутсайдером зустрічі.

Очевидно, що за наявності таких зірок, як Садьйо Мане, Ідрісса Гуйє (ПСЖ) та інших, сенегальці створили більше моментів, але конвертувати їх у голи не вдавалось майже до фінального свистка. Коли задавалось, що сенсаційна нічия неминуча, у поєдинок втрутився арбітр, який призначив пенальті у ворота Зімбабве за гру рукою. Форвард Ліверпуля Садьйо Мане реалізував 11-метровий.

Також у групі B змагатимуться збірні Гвінеї та Малаві.

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