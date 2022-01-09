Состоялся первый поединок розыгрыша Кубка африканских наций. В нем участвовали Камерун и Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций, 1-й тур

Камерун – Буркина-Фасо – 2:1

Голы: Абубакар 40, 45+3 – Сангаре, 24

Первому поединку на турнире предшествовала традиционная церемония открытия. Пение, танцы, конфетти и веселье – все это было на стадион Пол Бия в Яунде, столице Камеруна.

Но настроение болельщиков ухудшилось в середине первого тайма. Бертран Траоре, кузен форварда Шахтера Лассины Траоре, отдал отличный пас на Сангаре, а тот забил. Это был дебютный мяч на турнире. Главная команда Камеруна собралась с мыслями и оформила камбек.

Главным героем стал Венсан Абубакар, в конце первой 45-минутки реализовавший два пенальти. После перерыва нападающий Аль-Насра и вообще оформил хет-трик, но гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Буркина-Фасо отыграться не сумела.

Камерун продолжил беспроигрышную домашнюю серию, которая длится с 1977 года, и набрал первые очки на турнире. Эфиопия и Кабо-Верде, другие участники квартета А, встретятся между собой сегодня, 9 января, уже в 21:00.