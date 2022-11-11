Вингер Баварии и сборной Сенегала Садио Мане может отправиться в Катар даже, несмотря на повреждение.

Африканская сборная хочет взять с собой свою главную звезду на турнир, сообщает журналист Кристиан Фальк.

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Как известно, Мане травмировался в игре с Вердером в рамках Бундеслиги, из-за чего не сможет сыграть в первых турах ЧМ-2022. Впрочем, Садио хотят взять на турнир, даже если он сможет сыграть в 3-м туре группового этапа. Решение Сенегала взять с собой Мане не нравится Баварии, поскольку есть риск рецидива.

К слову, Сенегал попал в группу A с Нидерландами, Катаром и Эквадором. Африканцы надеются, что Мане успеет восстановиться до 29 ноября – заключительного матча в группе с Эквадором.

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