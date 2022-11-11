Главный тренер сборной Уругвая выбрал 26 игроков, которые отправятся в Катар на ЧМ-2022.

Кавани и Суарес / фото из открытых источников

Чемпионат мира-2022, скорее всего, станет последним для звездного дуэта форвардов – Кавани и Суареса. Оба попали в заявку сборной Уругвая, сообщает Уругвайская ассоциация футбола.

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Голкиперы: Муслера, Роше, Соса.

Защитники: Хименес, Коатес, Годин, Касерес, Араухо, Варела, Хосе Луис Родригес, Эспино, Винья, Оливера.

Полузащитники: Бентанкур, Вальверде, Карбальо, Весино, де Арраскета, Пелистьери.

Нападающие: Сатриано, Суарес, Кавани, Нуньес, Факундо Торрес, Николас Лопес.

Добавим, что сборная Уругвая попала в группу H, где соперниками будут Южная Корея, Португалия и Гана. Первый матч латиноамериканцы проведут с корейцами 24 ноября, начало в 15:00.

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