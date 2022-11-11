Вінгер Баварії та збірної Сенегалу Садьйо Мане може вирушити до Катару навіть попри пошкодження.

Африканська збірна хоче взяти з собою свою головну зірку на турнір, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

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Як відомо, Мане травмувався у грі з Вердером у рамках Бундесліги, через що не зможе зіграти у перших турах ЧС-2022. Втім, Садьйо хочуть взяти на турнір, навіть якщо він зможе зіграти аж у 3-му турі групового етапу. Рішення Сенегалу взяти з собою Мане не подобається Баварії, оскільки є ризик рецидиву.

До слова, Сенегал потрапив до групи A з Нідерландами, Катаром та Еквадором. Африканці мають надію, що Мане встигне відновиться до 29 листопада – заключного матчу в групі з Еквадором.

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