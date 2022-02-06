Сборные Сенегала и Египта сразятся за титул чемпиона Африки-2021. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Кубка африканских наций-2021 между сборными Сенегала и Египта стартует в 21:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на официальном канале Африканской конфедерации футбола и в этой новости.

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Египтяне могут выиграть 8-й КАН в своей истории. Сенегальцы дважды выходили в финал турнира, но ни разу не победили.

Стартовые составы

Сенегал:

Египет:

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