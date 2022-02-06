Збірні Сенегалу та Єгипту поборються за титул чемпіона Африки-2021. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Фінальний матч Кубка африканських націй-2021 між збірними Сенегалу та Єгипту стартує о 21:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на офіційному каналі Африканської конфедерації футболу та у цій новині.

"Салах та Мане – справжні воїни": Клопп очікує на швидке повернення форвардів у склад Ліверпуля з КАН

Єгиптяни можуть виграти 8-й КАН у своїй історії. Сенегальці двічі виходили в фінал цього турніру, але жодного разу не перемогли.

Стартові склади

Сенегал:

Єгипет:

Золоті 60-ті і сива давнина: Пеле обмиває трофей, окупація, смертельний лікарський злочин і ще 27 фото "старої школи"