Чемпионат мира-2022, 1-й тур, группа А

21 ноября, 18:00, г. Доха, стадион "Эль-Тумама"

Главный арбитр: Вилтон Сампайо (Бразилия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Ближний Восток и Латинская Америка открыли чемпионат мира, а сегодня к ним подтянутся еще и африканцы с европейцами. Вывеска поединка между сборными Сенегала и Нидерландов выглядит просто шикарно – лучшая (без всяких но) команда Африки встретится с одним из сильнейших коллективов Европы. И это первый матч, в котором нам не приходится вспоминать о политическом треше вокруг ЧМ-2022! Ну, почти...

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Сборная Сенегала провела предыдущие четыре года максимально успешно. Под руководством Алиу Сиссе "львы Теранги" достойно сыграли на ЧМ-2018, сохраняя шансы на плей-офф до последнего тура, а в Кубке Африканских наций команда дошла до полуфинала-2019 и триумфовала в финале-2021. Отбор к ЧМ-2022 она завершила с шестью победами в восьми играх, уступив только Египту в первом матче финала квалификации.

Осенью сенегальцы немного забуксовали, но в целом коллектив выглядел убедительно. И все было бы хорошо, если бы прямо перед Мундиалем не сломался Мане. Это не потеря, а катастрофа – в предыдущих 13 матчах он выходил в основе, отметившись 10 результативными действиями. Даже с ним в составе атака сборной Сенегала отчасти задыхалась, а без Садьо все рискует завершиться грандиозным фиаско.

Конечно, в заявке "львов Теранги" остаются такие исполнители, как Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гуйе, Нампалис Менди, Исмаила Сарр и другие. Большинство игроков разбросано по топ-лигам, но без Мане всё уже становится не тем. Кроме того, фулбек Исмаил Якобс из Монако не приехал в Катар из-за проблем с документами, а Фоде Балло-Туре имеет повреждение.

Соперник у африканцев серьёзный. "Оранье" после назначения Луи Ван Гала на должность главного тренера не проиграли ни одного матча за полтора года – а этих матчей было аж 14. Нидерланды победили в 10 из них, выиграв свои группы в квалификации к ЧМ-2022 и в Лиге наций.

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Что самое главное, команда демонстрировала очень яркий футбол в топ-матчах. Она разгромила турок (6:1) и бельгийцев (4:1), а также отгрузила 4 гола в ворота Дании – а ещё ряд поединков с крепкими соперниками не завершился разгромом лишь чудом. С другой стороны, средний показатель ожидаемых голов в последних 10 играх держался на отметке 1,72 xG, что соответствует среднему уровню европейских топов.

Нидерланды не считаются одними из главных фаворитов ЧМ-2022, но от них ожидается очень яркое выступление. Команда к нему созрела. Правда, у Луи Ван Гала есть существенные проблемы в атаке – Депай сегодня не будет играть из-за травмы. Кроме того, под вопросом участие Де Рона, а вследствие перелома в Катар не приехал Вейналдум. Потери серьезные, но заявка у "оранье" позволяет их пережить.

Ориентировочные составы на матч Сенегал – Нидерланды

Сенегал: Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Н'Диайе – М. Сарр, Гуйе, Сисс – Дьятта, Диа, И. Сарр

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, Ван Дейк, Аке – Дюмфрис, Коопмейнерс, Де Йонг, Блинд – Бергвейн, Янссен, Гакпо

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Нидерланды на последних крупных турнирах демонстрировали чрезвычайно эффектный футбол в группе. Были исключения вроде Евро-2012, но в целом "оранье" привыкли начинать без раскачки – собственно, так было и на ЧМ-2014 под руководством Луи Ван Гала. Сегодня ожидаем такого же старта.

Очевидно, что после потери Мане сенегальцы серьёзно потеряли в своей мощи, однако даже с Садьо в составе тягаться с Нидерландами было бы трудно. Слишком уж мощно они прошли предыдущие полтора года. Ставить на какой-то другой результат, кроме победы европейцев, сейчас просто невозможно.

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