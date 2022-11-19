Нидерланды трижды играли в финалах ЧМ, но так и не сумели стать чемпионами. Несмотря на это, "оранье" забили не один роскошный мяч в ворота соперников. Перед стартом Мундиаля в Катаре Футбол 24 вспомнил все самые яркие моменты Нидерландов на мировых форумах.

Замість України люди з 4 дивізіону – найгірші гравці на ЧС-2022, хто б'є аномальну кількість пенальті та топ конфузів