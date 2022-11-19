Оранжевые шедевры: видео 5 лучших голов Нидерландов на ЧМ в истории
19 ноября 23:17 - Читати українською
Нидерландам до старта на Мундиале осталось 2 дня. Успейте просмотреть 5 лучших голов "оранье" на ЧМ в истории.
Нидерланды трижды играли в финалах ЧМ, но так и не сумели стать чемпионами. Несмотря на это, "оранье" забили не один роскошный мяч в ворота соперников. Перед стартом Мундиаля в Катаре Футбол 24 вспомнил все самые яркие моменты Нидерландов на мировых форумах.
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