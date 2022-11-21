Чемпіонат світу-2022, 1-й тур, група А

21 листопада, 18:00, м. Доха, стадіон "Ель-Тумама"

Головний арбітр: Вілтон Сампайо (Бразилія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Близький Схід і Латинська Америка відкрили чемпіонат світу, а сьогодні до них підтягнуться ще й африканці з європейцями. Вивіска поєдинку між збірними Сенегалу та Нідерландів виглядає просто шикарно – найкраща (без усіляких але) команда Африки зустрінеться з одним із найсильніших колективів Європи. І це перший матч, у якому нам не доводиться згадувати про політичний треш навколо ЧС-2022! Ну, майже...

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Збірна Сенегалу провела попередні чотири роки максимально успішно. Під керівництвом Аліу Сіссе "леви Теранги" гідно зіграла на ЧС-2018, зберігаючи шанси на плей-офф до останнього туру, а в Кубку Африканських націй команда дійшла до півфіналу-2019 та тріумфувала в фіналі-2021. Відбір до ЧС-2022 вона завершила із шістьма перемогами у восьми іграх, поступившись лишень Єгипту в першому матчі фіналу кваліфікації.

Восени сенегальці трішки забуксували, але в цілому колектив виглядав переконливо. І все було б добре, якби прямо перед Мундіалем не зламався Мане. Це не просто втрата, а катастрофа – у попередніх 13 матчах він виходив у основі, відзначившись 10 результативними діями. Навіть з ним у складі атака збірної Сенегалу почасти задихалася, а без Садьйо все ризикує завершитись грандіозним фіаско.

Звісно, у заявці "левів Теранги" залишаються такі виконавці, як Едуар Менді, Каліду Кулібалі, Ідрісса Гуйє, Нампаліс Менді, Ісмаїла Сарр, тощо. Більшість гравців розкидана по топ-лігах, але без Мане все вже стає не тим. Крім того, фулбек Ісмаїл Якобс з Монако не приїхав у Катар проблеми з документами, а Фоде Балло-Туре має пошкодження.

А суперник в африканців серйозний. "Ораньє" після призначення Луї Ван Гала на посаду головного тренера не програли жодного матчу за півтора року – а цих матчів було аж 14. Нідерланди перемогли у 10 з них, вигравши свої групи у кваліфікації до ЧС-2022 та в Лізі націй.

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Щонайголовніше, команда демонструвала дуже яскравий і результативний футбол у топ-матчах. Вона розгромила турків (6:1) і бельгійців (4:1), а також відвантажила 4 голи у ворота Данії – а ще низка поєдинків із міцними суперниками не завершилась розгромом лише дивом. З іншого боку, середній показник очікуваних голів у останніх 10 іграх тримався на позначці 1,72 xG, що відповідає середньому рівню європейських топів.

Нідерланди не вважаються одними із головних фаворитів ЧС-2022, але від них очікується дуже яскравий виступ. Команда до нього визріла. Щоправда, у Луї Ван Гала є суттєві проблеми в атаці – Депай сьогодні не гратиме через травму. Крім того, під питанням участь Де Рона, а внаслідок перелому в Катар не приїхав Вейналдум. Втрати серйозні, але заявка у "ораньє" дозволяє їх пережити.

Орієнтовні склади на матч Сенегал – Нідерланди

Сенегал: Менді – Сабалі, Кулібалі, Діалло, Н'Діайє – М. Сарр, Гуйє, Сісс, – Дьятта, Діа, І. Сарр

Нідерланди: Нопперт – Тімбер, Ван Дейк, Аке – Дюмфріс, Коопмейнерс, Де Йонг, Блінд – Бергвейн, Янсен, Гакпо

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Нідерланди на останніх великих турнірах демонстрували надзвичайно ефектний футбол і групі. Були виключення на кшталт Євро-2012, але загалом "ораньє" звикли починати без розкачки – власне, так сталося і на ЧС-2014 під керівництвом Луї Ван Гала. Сьогодні очікуємо такого ж старту.

Очевидно, що після втрати Мане сенегальці серйозно втратили у своїй міці, однак навіть із Садьйо у складі тягатись з Нідерландами було б важко. Занадто вже вони потужно пройшли попередні півтора року. Ставити на якийсь інший результат, окрім перемоги європейців, нині просто неможливо.

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