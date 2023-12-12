Семья Холанда "спалила" проблемы звезды Ман Сити – "инсайдером" выступила компьютерная игрушка
Травма нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда может оказаться достаточно серьезной.
Лучший бомбардир "горожан" в матче против Лутона впервые не попал в заявку в нынешнем розыгрыше АПЛ. Хосеп Гвардиола рассказал о травме подопечного, но затруднился назвать сроки отсутствия.
Манчестер Сити одержал волевую победу над Лутоном, прервав безвыигрышную серию, Фулхэм уничтожил Вест Хэм и обошел Челси.
Занавес немного приоткрывает лига Fantasy в семье Холандов. Отец Эрлинга, Альф-Инге, продал сына еще до матча с Лутоном. Вскоре то же сделали брат и девушка норвежца. Вероятно, они знают больше и понимают, что скоро форвард на поле не вернется.
Календарь ближайших матчей Манчестер Сити – Црвена Звезда (13 декабря), Кристал Пэлас (16 декабря) и полуфинал клубного ЧМ (19 декабря).
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