Лучший бомбардир "горожан" в матче против Лутона впервые не попал в заявку в нынешнем розыгрыше АПЛ. Хосеп Гвардиола рассказал о травме подопечного, но затруднился назвать сроки отсутствия.

Манчестер Сити одержал волевую победу над Лутоном, прервав безвыигрышную серию, Фулхэм уничтожил Вест Хэм и обошел Челси.

Занавес немного приоткрывает лига Fantasy в семье Холандов. Отец Эрлинга, Альф-Инге, продал сына еще до матча с Лутоном. Вскоре то же сделали брат и девушка норвежца. Вероятно, они знают больше и понимают, что скоро форвард на поле не вернется.

Календарь ближайших матчей Манчестер Сити – Црвена Звезда (13 декабря), Кристал Пэлас (16 декабря) и полуфинал клубного ЧМ (19 декабря).

Haaland's dad is on FPL!!

He sold Haaland + Mbeumo for Isak + Salah ?



He's in a Haaland family league, and a Prime league (sponsors Haaland). pic.twitter.com/lsNIzBgqL6 — FPL Focal (@FPLFocal) December 11, 2023

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