Найкращий бомбардир "містян" у матчі проти Лутона вперше не потрапив до заявки в нинішньому розіграші АПЛ. Хосеп Гвардіола розповів про травму підопічного, але не зміг чітко назвати терміни відсутності.

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Завісу трохи привідкриває ліга Fantasy у родині Холандів. Батько Ерлінга, Альф-Інге, продав сина ще до матчу з Лутоном. Згодом те саме зробили брат та дівчина норвежця. Ймовірно, вони знають дещо більше і розуміють, що скоро форвард на поле не повернеться.

Календар найближчих матчів Манчестер Сіті – Црвена Звезда (13 грудня), Крістал Пелас (16 грудня) і півфінал клубного ЧС (19 грудня).

Haaland's dad is on FPL!!

He sold Haaland + Mbeumo for Isak + Salah ?



He's in a Haaland family league, and a Prime league (sponsors Haaland). pic.twitter.com/lsNIzBgqL6 — FPL Focal (@FPLFocal) December 11, 2023

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