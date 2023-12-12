Сім'я Холанда "спалила" проблеми зірки Ман Сіті – "інсайдером" виступила комп'ютерна забавка
Травма нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда може виявитися доволі серйозною.
Найкращий бомбардир "містян" у матчі проти Лутона вперше не потрапив до заявки в нинішньому розіграші АПЛ. Хосеп Гвардіола розповів про травму підопічного, але не зміг чітко назвати терміни відсутності.
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Завісу трохи привідкриває ліга Fantasy у родині Холандів. Батько Ерлінга, Альф-Інге, продав сина ще до матчу з Лутоном. Згодом те саме зробили брат та дівчина норвежця. Ймовірно, вони знають дещо більше і розуміють, що скоро форвард на поле не повернеться.
Календар найближчих матчів Манчестер Сіті – Црвена Звезда (13 грудня), Крістал Пелас (16 грудня) і півфінал клубного ЧС (19 грудня).
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