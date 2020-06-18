Семин не исключает своего возвращения в Динамо

Бывший тренер Динамо Юрий Семин прокомментировал возможность в третий раз возглавить киевский клуб.

"Не совсем корректно комментировать эту информацию. У Динамо есть главный тренер, в составе много молодых хороших игроков. Вижу, что очень перспективные ребята.

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Я болею за команду, смотрю матчи. Смотрел последнюю игру с Шахтером. Как судьба распорядится – никто не знает. Пока – просто желаю удачи не чуждому для себя клубу", – сказал Семин в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, российский тренер возглавлял Динамо с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы. В сезоне 2008/09 завоевал с "бело-синими" золотые медали чемпионата Украины.

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