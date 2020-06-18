"На тему Маркевича я больше не хочу говорить" Суркис – о слухах относительно потенциального нового тренера Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис проанализировал кандидатов на пост главного тренера Динамо, фамилии которых в последнее время чаще всего фигурировали в СМИ.

"Тут пошла целая волна. Турок. Звоню Шаблию, он говорит, что первый раз слышит об этом. Потом Ребров. Его я недавно поздравил с днем ​​рождения, он даже не знал мой номер, думал, что звонит мой брат. Далее Семин – его тоже поздравлял, у него тогда еще не закончилась эпопея с Локомотивом.

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Говорить, что я всерьез рассматривал Вернидуба, – неправильно. Допускал его кандидатуру. К нему я отношусь с большим уважением. Он всегда работал в сложных условиях: они уехали из своего города, обосновались в Запорожье. Я смотрю за его работой в Беларуси – он молодец. Работая в клубах с проблемами – он приводит их к хорошим результатам.

Со Скрипником я вживую никогда не разговаривал. И по видеоконференции, и по телефону тоже. Никаких предложений к нему у меня не было. Он выполняет качественно свою работу. Это видно даже по тем игрокам, которые находятся в аренде: Тимчик и Леднев поднялись на новый, качественный уровень.

Висенте Гомеса не рассматривал никогда. Он для меня всегда был помощником. Он нигде не работал самостоятельно. Я не мог разглядеть в нем человека, который может работать самостоятельно. В Олимпике он показал хорошую работу. Всегда надо судить по результату. Почему он ушел – я не знаю. Если бы он взял Олимпик на 11-12 месте, а они стали 5-ми, я бы мог сказать "да".

Отношусь с огромным уважением к Маркевичу как к тренеру. Но личные качества я не буду обсуждать, пусть это останется за рамками. Мы с ним встречались как-то на Оболонь-Арене, но он неэтично выполняет чьи-то заказы. Я считаю, что это неправильно. Он прекрасно знает, сколько сделала для футбола моя семья. На тему Маркевича я больше не хочу говорить", – сказал Суркис в интервью программе "ТаТоТаке".

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